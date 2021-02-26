Памфилова одобрила идею отменить «день тишины»

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что поддерживает отмену «дня тишины» в условиях многодневного голосования. Однако решение остается за законодателями.

Она заметила, что уже обращалась в ЦИК с просьбой расписать плюсы и минусы «дня тишины», в особенности в условиях трехдневного голосования.

— Я эту точку зрения разделяю, и попробую еще раз донести ее до людей, которые принимают решение, это ведь не мы принимаем, а законодатель, но обещать вам ничего не могу», — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также председатель ЦИК прокомментировала слова лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о досрочном проведении выборов в Госдуму, запланированных на сентябрь 2021 года. По ее словам, переносить их не будут, поскольку это нецелесообразно и нереально.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначили на 19 сентября.



Татьяна Леухина