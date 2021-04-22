«Рубин» и «Краснодар» рассудит Казарцев, Кукуян назначен на «Спартак» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте судейские назначения на матчи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Центральную игру тура в Москве, где сыграют столичные «Спартак» и ЦСКА, обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. За систему VAR будет отвечать Сергей Карасев.

Встречу в Казани между «Рубином» и «Краснодаром» рассудит Василий Казарцев, которому на видеоповторах будет помогать Станислав Васильев. Примечательно, что в качестве резервного судьи на матч заявлена Анастасия Пустовойтова, которая в экстренной ситуации может дебютировать в РПЛ.

Анастасия Пустовойтова. Фото: premierliga.ru

На игру между командами «Уфа» и «Сочи» в столице Башкирии назначена бригада Игоря Панина. Любопытно, что этот судья был отстранен от работы в РПЛ после матча «Сочи» — «Спартак». Его засняли употребляющим алкогольные напитки в компании представителя сочинского клуба по окончании встречи.

27-й тур РПЛ стартует в субботу, все три вышеназванные игры пройдут в воскресенье, 25 апреля.