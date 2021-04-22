В Бавлинском районе Татарстана отремонтируют шестикилометровый участок дороги Казань — Оренбург

Фото: Автодор

Шестикилометровый участок дороги Казань — Оренбург отремонтируют в Бавлинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Участок находится на стыке двух республик — Татарстана и Башкортостана.

Проект предусматривает усиление существующей дорожной методом холодной регенерации и устройство покрытия. Покрытие будет выполнено в два слоя из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения, общей толщиной 15 см. Это позволит повысить прочность покрытия под расчетную нагрузку 11,5 тонны на ось. Кроме этого, дорожники переустроят коммуникации и укрепят обочины.

Для обеспечения безопасности будут установлены 8 км барьерного ограждения, более 60 дорожных знаков и разметка термопластика.

Для жителей деревни Бакалы отремонтируют две посадочные площадки, они будут оборудованы новыми металлическими остановочными павильонами. Будут проведены 1,6 км линий электроосвещения и обустроены пешеходные дорожки с тактильно-рельефными наземными указателями. Работы должны завершить к ноябрю 2021 года.

По заказу по заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» устроят защитные слои на двух участках (км 231 — км 240, км 249+160 — км 255+620) дороги Казань — Оренбург.

«Для устранения деформаций и трещин на участке специалисты уложат покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Также на участке произведут досыпку обочин, частично заменят борткамень и нанесут горизонтальную разметку. Работы на участках завершат в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тукаевском районе РТ по нацпроекту отремонтируют почти 3 км дороги.

Ольга Плешкова