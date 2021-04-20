В Тукаевском районе РТ по нацпроекту отремонтируют почти 3 км дороги

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют два участка автодороги в Тукаевском районе общей протяженностью 2,9 км. Работы пройдут на дороге регионального значения Набережные Челны — Водозабор — Ильбухтино — Калмия — Мензелинск — Биюрган.

По нацпроекту приведут в надлежащее состояние участки от 9,1 км до 11,3 км и от 13,3 км до 14 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На дороге планируется устроить выравнивающий слой, укрепить обочину. Верхний слой уложат из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-8). На дороге появятся 24 сигнальных столбика, 10 дорожных знаков и остановочная площадка.

Всего в текущем году в Татарстане по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 96 км автодорог регионального значения, уточнили в Миндортрансе РТ.

Ранее в ведомстве сообщили, что в республике заключены госконтракты на ремонт 90 объектов нацпроекта, включенных в программу на 2021 год. Общая протяженность участков, на которых проведут ремонт, — 218 км.



Татьяна Демина