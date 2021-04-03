Аналитики предрекли «третью волну» коронавируса в России уже через две недели

Аналитики Сбербанка «Сбериндекс» подсчитали, что к середине апреля в России почти в два раза вырастет число заболевших коронавирусом. Эксперты считают, что это будет «третья волна» заболеваемости.

С середины марта в России ежедневно выявляют около 9 тысяч заболевших. По прогнозам аналитиков, 15 апреля в стране будет выявлено более 15 тыс. случаев заболевания COVID-19. Такие показатели были зафиксированы в октябре 2020-го года, когда началась «вторая волна». Максимальные значения были зафиксированы в конце 2020-го, когда выявляли почти 30 тыс. заболевших за сутки, сообщает РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Расчеты «Сбериндекса» основываются на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR. Модель берет во внимание динамику распространения эпидемии, плотность населения, его географическую мобильность, транспортную интенсивность и параметры эпидемии.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали возможность третьей волны коронавируса. Следующий подъем заболеваемости специалисты ожидают в сентябре, потому что сумма ОРВИ характерна для этого периода. Однако по итогам марта Роспотребнадзор РТ остался недоволен уровнем снижения заболеваемости.

Ольга Плешкова