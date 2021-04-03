Аналитики предрекли «третью волну» коронавируса в России уже через две недели
Аналитики Сбербанка «Сбериндекс» подсчитали, что к середине апреля в России почти в два раза вырастет число заболевших коронавирусом. Эксперты считают, что это будет «третья волна» заболеваемости.
С середины марта в России ежедневно выявляют около 9 тысяч заболевших. По прогнозам аналитиков, 15 апреля в стране будет выявлено более 15 тыс. случаев заболевания COVID-19. Такие показатели были зафиксированы в октябре 2020-го года, когда началась «вторая волна». Максимальные значения были зафиксированы в конце 2020-го, когда выявляли почти 30 тыс. заболевших за сутки, сообщает РБК.
Расчеты «Сбериндекса» основываются на эпидемиологическом симуляторе, использующем математическую модель SEIR. Модель берет во внимание динамику распространения эпидемии, плотность населения, его географическую мобильность, транспортную интенсивность и параметры эпидемии.
На прошлой неделе в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали возможность третьей волны коронавируса. Следующий подъем заболеваемости специалисты ожидают в сентябре, потому что сумма ОРВИ характерна для этого периода. Однако по итогам марта Роспотребнадзор РТ остался недоволен уровнем снижения заболеваемости.
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