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Робот «Федор» пожаловался на угрозы космонавта с молотком

12:37, 31.08.2019
Робот «Федор» пожаловался на угрозы космонавта с молотком
Фото: twitter.com

Человекоподобный робот «Федор» в Twitter пожаловался, что его хотели включить с помощью молотка.

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — написал робот накануне.

Известно, что Овчинин смог включить «Федора» после 10-15 попыток. С чем это связано — неизвестно.

Накануне российский космонавт Александр Скворцов приступил к проведению серии экспериментов с человекоподобным роботом «Федор».

Технологии
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