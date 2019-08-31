Робот «Федор» пожаловался на угрозы космонавта с молотком

Человекоподобный робот «Федор» в Twitter пожаловался, что его хотели включить с помощью молотка.

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем», — написал робот накануне.

Известно, что Овчинин смог включить «Федора» после 10-15 попыток. С чем это связано — неизвестно.

Накануне российский космонавт Александр Скворцов приступил к проведению серии экспериментов с человекоподобным роботом «Федор».