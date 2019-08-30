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На МКС начали серию экспериментов с роботом «Федор»

19:33, 30.08.2019
На МКС начали серию экспериментов с роботом «Федор»

Российский космонавт Александр Скворцов приступил к проведению серии экспериментов с человекоподобным роботом «Федор» на борту Международной космической станции (МКС).

Космонавт находится в модуле «Звезда», одетый в экзоскелет, который позволяет дистанционно управлять роботом. Его коллега Алексей Овчинин при этом находится в модуле «Поиск», где установлен сам «Федор», передает «РИА Новости» со ссылкой на трансляцию переговоров космнавтов.

Напомним, что кораблю, который доставил «Федора» на МКС, удалось состыковаться со станцией только со второй попытки.

Технологии
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