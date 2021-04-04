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Гинцбург: вакцина «Спутник Лайт» способна вдвое снизить риск заражения коронавирусом

14:20, 04.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург: вакцина «Спутник Лайт» способна вдвое снизить риск заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Вакцина «Спутник Лайт» способна значительно снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией, рассказал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина варианта лайт — первый компонент вакцины «Спутник V». Если использовать препарат без второй вакцинации, это может снизить заболеваемость COVID-19 на 50% или даже на 60%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 29 марта НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат разработали для быстрой вакцинации населения.

Маргарита Голоатенко
ОбществоМедицина
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