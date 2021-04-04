Гинцбург: вакцина «Спутник Лайт» способна вдвое снизить риск заражения коронавирусом

Вакцина «Спутник Лайт» способна значительно снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией, рассказал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, вакцина варианта лайт — первый компонент вакцины «Спутник V». Если использовать препарат без второй вакцинации, это может снизить заболеваемость COVID-19 на 50% или даже на 60%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, 29 марта НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат разработали для быстрой вакцинации населения.

Маргарита Голоатенко