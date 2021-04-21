В Челнах произошел пожар в кафе Chalet

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В Набережных Челнах произошел пожар в кафе Chalet, которое находится за Боровецким мостом, при въезде в нацпарк «Нижняя Кама», рядом с базой отдыха «Лебяжье». Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы сегодня днем. До приезда пожарных из здания кафе самостоятельно спаслись семь человек. Общая площадь возгорания составила 60 кв. м. Причины устанавливаются.

В начале апреля в Набережных Челнах в трехэтажном административном здании, в котором располагается кафе, произошло горение жировых отложений в вытяжной трубе. Тогда до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались пять человек.

