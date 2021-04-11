В Челнах из кафе эвакуировали пять человек из-за пожара в вытяжной трубе

В Набережных Челнах в трёхэтажном административном здании, в котором располагается кафе, произошло горение жировых отложений в вытяжной трубе. Пожар потушили до прибытия пожарных, пострадавших нет.

Инцидент произошел в здании по проспекту Раиса Беляева, 1. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В пятницу в Набережных Челнах произошел пожар в ресторане «Чайхана», расположенном в 44-м комплексе на улице Усманова. Представитель заведения рассказал, что произошло небольшое возгорание в трубе дымохода, огонь потушили своими силами до приезда пожарных.

Татьяна Леухина