Совет директоров «Татнефти» обсудит исполнение бюджета за первый квартал 2021 года 28 апреля

ПАО «Татнефть» проведет заседание совета директоров в следующую среду, 28 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

На заседании будут обсуждаться итоги исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2021 года и утверждение бюджета на май 2021 года, состояние дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2020 год, дивиденды по итогам работы за 2020 год, годовое собрание акционеров компании.

В конце марта совет директоров «Татнефти» принял решение создать филиал компании в Казахстане. На данный момент представительства «Татнефти» есть в Ливии и Узбекистане.

Татьяна Леухина