Совет директоров «Татнефти» решил создать филиал компании в Казахстане

Филиал ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина появится в Казахстане. Соответствующее решение принято сегодня на заседании совета директоров компании, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Также совет директоров «Татнефти» принял решение утвердить положение о филиале компании в Казахстане.

На данный момент «Татнефть» имеет свои филиалы в Ливии и Узбекистане.

Также на заседании совет директоров принял бюджет компании на апрель и на второй квартал текущего года, утвердил и ввел в действие экологическую программу группы «Татнефть» на 2021—2025 годы и рассмотрел другие вопросы.

Фото: tatarstan.ru

О том, что на заседании совета директоров «Татнефти» планируется обсудить создание филиала в Казахстане, сообщалось ранее.

Татьяна Демина