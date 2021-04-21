Путин поручил представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Правительству России в течение месяца необходимо предоставить меры поддержки малого и среднего бизнеса: налоговые, кредитные и по расширению сбыта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Также глава государства рассказал о том, что по итогам года будет принято решение о «донастройке налогового законодательства».

Фото: kremlin.ru

Путин указал на необходимость поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест. Но, по его словам, частные инвестиции должны быть эффективны.

— Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций, их эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона, — сказал Путин в ходе послания собранию.

«Реальное время» вело текстовую трансляцию события.