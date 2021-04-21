Апелляционный суд признал приговор Шамсутдинову законным

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Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, которого осудили на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, апелляционный суд признал законным.

«Приговор Второго восточного окружного военного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит решение судебной коллегии «РИА Новости».

Таким образом, решение суда вступило в законную силу. Шамсутдинова скоро этапируют в колонию для отбытия наказания.

Напомним, в январе второй Восточный окружной военный суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима. Семьям восьми погибших присудили компенсацию на общую сумму 9,8 млн рублей. Отметим, гособвинение просило приговорить Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы.

Происшествие случилось сенью 2019 года. Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним. Присяжные признали его виновным в преступлении, но заслуживающим снисхождения.

Ольга Плешкова