Гособвинение просит приговорить Шамсутдинова к 25 годам колонии
Гособвинение просит приговорить рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 25 годам лишения свободы. В срок отбывания наказания предложили зачесть время пребывания подсудимого под стражей.
«Предлагаю суду Шамсутдинова Рамиля Салимчановича признать виновным <...> Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима без ограничения свободы», — приводит ТАСС слова гособвинителя.
Гособвинение также поддержало в суде гражданские иски о компенсации морального вреда семьям погибших и пострадавших. Их общая сумма составила 28 млн рублей. Шамсутдинов их не признал и отказался от участия в прениях и последнего слова.
Адвокат подсудимого в качестве смягчающих обстоятельств предложил суду учесть, что Шамсутдинов признал свою вину, раскаялся в содеянном и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Оглашение приговора по делу Шамсутдинова назначено на 21 января.
Напомним, Рамиль Шамсутдинов, находясь в карауле, расстрелял офицеров и рядовых. Погибли восемь человек. После задержания солдат рассказывал, что сослуживцы издевались над ним. Присяжные признали его виновным в преступлении.
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