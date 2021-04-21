Новости спорта

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Форвард «Ак Барса» Воронков не сыграет за сборную России в Еврочеллендже

12:51, 21.04.2021
Форвард «Ак Барса» Воронков не сыграет за сборную России в Еврочеллендже

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков вернется в расположение клуба и не сыграет за сборную России в матчах против Белоруссии в рамках Еврочелленджа. Об этом заявил генменеджер казанцев Рафик Якубов.

«Воронков не сыграет за сборную, вы просто не видели, в каком он сейчас состоянии. Парень похудел уже килограммов на семь. Его вызвали для беседы, Роман Ротенберг решил побеседовать со всеми кандидатами в сборную страны. Думаю, вернется. Он есть не может, какой там? Для игры в сборной силы нужны», — сказал Якубов.

Напомним, Воронков получил травму челюсти в шестой встрече в серии с «Авангардом». На заключительный матч плей-офф нападающий вышел в защитном шлеме.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также