Квартальнов высказался об игре первого звена «Ак Барса» в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением об игре хоккеистов первого звена в минувшем плей-офф. По его словам, тренерский штаб уже после серии с Уфой заметил, что Доус, Да Коста и Тихонов перестали забивать.

«Мы не смогли, у нас забивало уже не то звено. Звонок был уже после Уфы. В Уфе уже прекратило забивать то звено. Но для ребят из первого звена это тоже было первым опытом в таком этапе плей-офф. Хотя моменты были, реализовать не смогли. Конечно, это вроде так близко, но это все далеко», — сказал Квартальнов.