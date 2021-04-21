Более пятисот новых участников присоединились к «Школе 21» от Сбера

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

В кампусах «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера, стартовали новые волны обучения. Это означает, что более пятисот абитуриентов в Москве и Казани успешно прошли все этапы отбора и стали новыми участниками «Школы 21».

Более 1 500 абитуриентов приняли участие в зимних отборочных этапах «бассейна» — четырехнедельных интенсивах по программированию, которые проходят на территории кампусов «Школы 21» и по итогам которых зачисляются на основное обучение. Всего состоялось по два «бассейна» в каждом кампусе.

Больше половины участников младше 27 лет, треть — в возрасте от 28 до 50 лет, один участник в возрасте 55 лет. При этом доля девушек остаётся высокой для ИТ индустрии — 22%. Более половины учащихся жители российских регионов, есть представители иностранных государств: Алжир, Беларусь, Иран, Казахстан, Кения, Киргизия, Литва, Марокко, Монголия, Нигерия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Эквадор.

В этом году, несмотря на ситуацию с пандемией, в «Школе 21» выросло число участников из регионов Российской Федерации на 20%. На сегодняшний день в «Школе 21» представлено 66 регионов среди участников.

В «Школе 21» в Казани есть свой бесплатный хостел, интерьер которого также как и кампусы, украшен современными художниками стрит-арта. Сегодня там временно проживает одна треть участников. Несмотря на ускоренные дедлайны по обучению для проживающих в хостеле, спрос на него всегда высокий, и его участники всегда в лидерах по прогрессу обучения.

Благодаря инновационному подходу в обучении, участники «Школы 21» за несколько месяцев обучения становятся востребованными IT-специалистами. Сейчас на стажировках находится более 600 участников «Школы 21», и среди компаний-работодателей есть такие как Сбер, Яндекс, Тинькофф, РЖД, Газпром, Сколково, Сибур, Озон, Авито, Российская Государственная Библиотека, Andersen и другие.

«Сегодня мы счастливы приветствовать пятьсот новых участников нашей школы, которые только начинают свой динамичный путь в ИТ. Мы наблюдаем повышенный спрос на участников «Школы 21» в Москве и Казани, поэтому этим летом откроет свои двери новый кампус в Новосибирске, который традиционно считается центром науки. Летний набор в «Школу 21» уже открыт во все три кампуса и мы уверены, что обеспечим самые высокие стандарты обучения, индивидуальный подход и творческую атмосферу 24/7» — уверена Светлана Инфимовская, директор Школы 21.

В «Школе 21» регулярно проводятся хакатоны: SberCloud.Advanced Hacking, международный Junction, IT-GOD с участием департамента ИТ Сбера, и хакатон с Российской Государственной Библиотекой (РГБ). Например в хакатонах IT-GOD и РГБ пятеро казанских участников одержали победу, и трое из них получили предложения о работе.

Уже летом этого года в «Школе 21» ожидаются первые выпускники, которые сформируют свое комьюнити и будут способствовать развитию «Школы 21» в дальнейшем.

«Все больше участников «Школы 21» выходят на стажировки. Мы начинаем получать положительную обратную связь от работодателей. Сегодня «Школа 21» в Казани хорошо известна в области подготовки ИТ-специалистов. Запуск новой волны — это с нетерпением ожидаемое событие. Я искренне желаю нашим новым участникам найти в «Школе 21» свое призвание, быстрее выйти на стажировку и исполнить свои заветные мечты», — отмечает Айрат Хасьянов, руководитель казанского кампуса «Школы 21».

Стать участником «Школы 21» просто. Образование, опыт работы, знание английского языка и результаты ЕГЭ — не имеют значения. Единственное ограничение — возраст от 18 лет. Уже сейчас идет набор на летние отборочные испытания — «бассейны», для участия в которых необходимо зарегистрироваться на сайте «Школы 21» — 21-school.ru. Первый «бассейн» в Москве пройдет с 14 июня по 9 июля, в Казани с 21 июня по 16 июля.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»