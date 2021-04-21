В МВД опубликовали список изъятых вещей работников казанского аэропорта, подозреваемых в кражах

В МВД опубликовали список обнаруженных вещей у сотрудников казанского аэропорта, которых задержали по подозрению в кражах из чемоданов авиапассажиров. Тех, кто узнал свои вещи среди нижеперечисленных, просят откликнуться.

У подозреваемых изъяты следующие вещи:

детская обувь — кроссовки, в количестве 5 пар;

ноутбук марки Hewlett-Packard, серийный номер 5CD3248POY;

мобильный телефон марки ZTE IMEI 861178034355430, 861178034455438;

бутылка водки марки Konyagi, объемом 500 мл;

бутылка текилы марки Lokita, объемом 700 мл;

плойка для волос марки Polaris.

Если среди этих вещей могут быть ваши или у вас есть значимая информация о случаях хищения на объектах транспорта, Казанское ЛУ МВД России на транспорте просит откликнуться по телефонам:

8-843-267-86-76 (круглосуточно),

8-843-267-87-12; 8-999-759-15-20 (сотрудники уголовного розыска, с 09.00 по 17.00).



Напомним, что по подозрению в кражах багажа задержаны шестеро работников казанского аэропорта. Следствие считает, что с 2020 года они совершали кражи багажа в грузовом отсеке самолетов. Всех подозреваемых проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Ольга Плешкова