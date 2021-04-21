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Патриарх Кирилл принял приглашение освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани

10:25, 21.04.2021
Патриарх Кирилл принял приглашение освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани
Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял приглашение освятить собор Казанской иконы Божией Матери в Казани. С этой просьбой к нему вчера обратился президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Мы, в свою очередь, будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация позволит нам провести достойно это важное и большое мероприятие, — сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля 2021 года.

ОбществоВласть Татарстан
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