В казанском селе Богородское сгорел дом

Фото: соцсети

В казанском селе Богородское, на ул. Комарова, 33, загорелся дом. Сообщение об этом появилось в соцсетях.



«Хозяйку успели вывести, мужчина остался в доме, не нашли. Пожарная машина сломалась по дороге на вызов, приехали только что, но уже поздно, все сгорело», — написал один из пользователей.

В комментариях пользователи, проезжавшие мимо, сообщили, что одна пожарная машина уехала к реке за водой, а вторая еще тушит пожар.



Напомним, в Казани в многоквартирном доме по ул. Энергетиков, 3, произошел пожар — горела квартира на четвертом этаже. На пожаре спасли четырех взрослых и одного ребенка.

Маргарита Головатенко