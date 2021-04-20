В Татарстане еще три человека умерли от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1939 и 1959 годов рождения и мужчина 1941 года рождения.



Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 20 апреля в Татарстане зарегистрировано 449 случаев смерти от COVID-19.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, увеличивается во всем мире пятую неделю подряд.



Татьяна Демина