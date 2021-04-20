В России потребление вина сократилось на 9,5%

В России потребление вина в прошлом году сократилось на 9,5% по сравнению с 2019 годом. Такие данные привел федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Сокращению объемов внутреннего рынка способствовало введение ограничительных мер из-за коронавируса, среди которых — временное закрытие предприятий сегмента гостинично-ресторанного бизнеса. По итогам 2020 года российские предприятия произвели порядка 44,2 млн дал вин, это на 4% ниже уровня предыдущего года.

Уровень самообеспеченности вином в России по итогам 2020 года составил 44,5% против 52,1% в 2015 году, пишет ТАСС.

В сентябре прошлого года СМИ сообщали, что из-за отсутствия четких разъяснений о правильной трактовке нормы нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года, магазины отказываются продавать часть зарубежных коньяков и вин.



Татьяна Леухина