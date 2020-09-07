На прилавках российских магазинов станет меньше импортного алкоголя

Из-за отсутствия четких разъяснений о правильной трактовке нормы нового закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», вступившего в силу 26 июня 2020 года, магазины отказываются продавать часть зарубежных коньяков и вин, сообщает РБК.



Новая норма требует указывать место происхождения и год урожая винограда на этикетке (контрэтикетке, кольеретке), но технологии изготовления вин и коньяков не всегда позволяют это сделать.

В одном из крупнейших поставщиков алкоголя Simple проблему подтверждают: закон не учитывает разницу в процессах производства в вопросе маркировки, а торговые сети вынуждены требовать соответствия законным требованиям, чтобы соблюсти законные положения.

Ранее российские торговые сети столкнулись с задержками при поставках импортного алкоголя из-за трудностей с получением акцизных марок.

