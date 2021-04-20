Шамиль Идиатуллин и Булат Ханов вошли со своими романами в лонг-лист премии «Большая книга»

Фото: facebook.com/idiatullin (на фото - Шамиль Идиатуллин)

Роман писателя из Казани Булата Ханова «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» и книга Шамиля Идиатуллина «Последнее время» вошли в лонг-лист Национальной литературной премии «Большая книга» за 2021 год. Список опубликован на ее сайте.

Булат Ханов. Фото: Олег Тихонов

Также в лонг-лист попали министр обороны РФ Сергей Шойгу с книгой «Про вчера», писатель Захар Прилепин с «Ополченским романсом» и другие.

Напомним, в прошлом году роман Идиатуллина «Бывшая Ленина» вышел в финал Национальной литературной премии и занял третье место. Писатель в интервью «Реальному времени» признался, что не рассчитывал попасть даже в длинный список премии «Большая книга» того года.