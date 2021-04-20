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Соцсети: на берегу Казанки появился новый арт-объект

16:09, 20.04.2021
Соцсети: на берегу Казанки появился новый арт-объект
Фото: instagram.com/kazan.chp

В столице Татарстана на берегу Казанки появился новый арт-объект — человечек в «морячке», который держит в руках палку. Фотографиями поделились пользователи соцсетей.

По сообщениям очевидцев, арт-объект посвящен зимней рыбалке. Пользователи соцсетей оценили творчество, однако некоторые посетовали на то, что человечка могут разрушить вандалы.

В прошлом году на берегу Казанки появлялись арт-объекты, посвященные теме сохранения природы. Некоторые из них разрушили неизвестные.

ОбществоКультура Татарстан
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