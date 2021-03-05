В соборе Казанской иконы Божией Матери ведутся работы по храмовой росписи — фото

В соборе Казанской иконы Божией Матери идут работы по устройству чугунных полов, написанию икон для иконостасов, изготовлению церковной утвари и мебели. Кроме этого, ведутся работы по внутреннему декору и храмовой росписи. Из 2 500 кв. м расписано уже 2 100 кв. м, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

С ходом работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери ознакомился президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Во время осмотра министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что работы ведутся в соответствии с графиком.

Напомним, что храм воссоздается практически в первоначальном виде с 2016 года. Также был восстановлен «пещерный храм», его освятил 25 февраля 2020 года митрополит Феофан.

Торжественное открытие собора запланировано на 21 июля 2021 года.

Ранее руководитель фонда «Возрождение» рассказала, как восстанавливают собор Казанской иконы Божией Матери.

Ольга Плешкова