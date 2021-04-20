Президент РФС Дюков вошел в исполком УЕФА на ближайшие четыре года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков избран в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое решение было принято на конгрессе международной организации.

За российского кандидата проголосовали 50 из 55 делегатов УЕФА.

Фото: rfs.ru

Кроме Дюкова, на ближайшие четыре года в исполком избраны Збигнев Бонек (Польша), Дэвид Гилл (Англия), Габриэле Гравина (Италия), Райнер Кох (Германия), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Юст Шпе (Нидерланды) и Сервет Ярдымджы (Турция).

Напомним, ранее Дюков был единогласно переизбран на пост президента РФС, который возглавляет с 2019 года.