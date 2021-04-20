Зарипов не намерен завершать карьеру по окончании контракта с «Ак Барсом»

Капитан и нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов намерен продолжить свои выступления по окончании нынешнего сезона. Об этом заявил сам хоккеист в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его словам, он хотел бы продлить контракт с «Ак Барсом», который истекает в конце апреля 2021 года. В противном случае Зарипов будет искать другие варианты продолжения карьеры в КХЛ.

«Если поступит предложение от «Трактора», то я его рассмотрю. Но на данный момент для меня в приоритете «Ак Барс». Считаю, что способен еще принести пользу команде», — сказал Зарипов.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, Зарипов пропустил серии плей-офф с «Торпедо» (4:0) и «Салаватом Юлаевым» (4:0) в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ. Тренерский штаб включил капитана в состав только при счете 0:2 в серии с «Авангардом», но это не помогло «Ак Барсу» избежать вылета из Кубка Гагарина.