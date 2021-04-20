В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 3,6 тыс. человек
В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 3 660 человек. Всего вакцинировались 204 896 жителей республики.
122 083 татарстанца уже получили вторую прививку, сообщили в Минздраве республики.
За сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев COVID-19. Всего на 20 апреля в республике зарегистрировано 20 098 случаев заражения коронавирусом.
Вчера в Роспотребнадзоре сообщили, что в Татарстане 45,5% населения имеют иммунитет к коронавирусу. Это один из самых больших показателей по России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым