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В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 3,6 тыс. человек

13:14, 20.04.2021
В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 3,6 тыс. человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 3 660 человек. Всего вакцинировались 204 896 жителей республики.

122 083 татарстанца уже получили вторую прививку, сообщили в Минздраве республики.

Фото: mos.ru

За сутки в Татарстане подтвердились 30 новых случаев COVID-19. Всего на 20 апреля в республике зарегистрировано 20 098 случаев заражения коронавирусом.

Вчера в Роспотребнадзоре сообщили, что в Татарстане 45,5% населения имеют иммунитет к коронавирусу. Это один из самых больших показателей по России.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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