В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 20 апреля в республике зарегистрировано 20 098 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.
Выздоровел за весь период 17 201 человек, в том числе 43 за минувшие сутки. Коронавирус в Татарстане унес жизни 446 человек.
Актуальные новости о пандемии читайте в подборке новостей «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым