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В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19

11:28, 20.04.2021
В Татарстане зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 20 апреля в республике зарегистрировано 20 098 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.

Выздоровел за весь период 17 201 человек, в том числе 43 за минувшие сутки. Коронавирус в Татарстане унес жизни 446 человек.

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Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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