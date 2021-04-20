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В Татарстане рассказали о смерти женщины от COVID-19, которая не вошла в статистику — в Минздраве посочувствовали

11:33, 20.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане рассказали о смерти женщины от COVID-19, которая не вошла в статистику — в Минздраве посочувствовали
Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях житель Нижнекамска рассказал, что его мать умерла в результате поражения легких из-за коронавирусной инфекции. При этом официально она не вошла в печальную статистику

«В медицинском свидетельстве о смерти указали, что причина смерти дистресс (состояние страдания, при котором человек не смог полностью адаптироваться к стрессовым факторам), а состояние, приведшее к дистрессу, указали COVID-19. Такими вот письменными манипуляциями и получается, что в Нижнекамске, как и по всему Татарстану, никто не умирает от коронавируса. А вот при получении тела из специального коронавирусного модуля (сделан отдельный морг) кроме меня были еще два человека, и это в один день!» — написал автор поста.

В Минздраве Татарстана принесли соболезнования утрате мужчины и отметили, что единственный способ обезопасить себя на данном этапе — пройти вакцинацию.

«К сожалению, болезнь очень коварна и непредсказуема, особенно для пожилых. Осложнения могут развиваться за считанные дни. Единственный способ обезопасить себя на данном этапе — пройти вакцинацию», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Актуальные новости о пандемии читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Даже Росстат не в силах скрыть, что смертность резко возросла, причем от ковида в Татарстане умерли в 4-5 раз больше людей, чем по официальной статистике. Также и заболеваемость - она выше в 7-9 раз, чем утверждает Минздрав РТ. Например, сегодня заболели якобы 30 человек. Умножайте это число на 7-9, а разница скрывается
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