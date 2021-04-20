В Татарстане рассказали о смерти женщины от COVID-19, которая не вошла в статистику — в Минздраве посочувствовали

В соцсетях житель Нижнекамска рассказал, что его мать умерла в результате поражения легких из-за коронавирусной инфекции. При этом официально она не вошла в печальную статистику

«В медицинском свидетельстве о смерти указали, что причина смерти дистресс (состояние страдания, при котором человек не смог полностью адаптироваться к стрессовым факторам), а состояние, приведшее к дистрессу, указали COVID-19. Такими вот письменными манипуляциями и получается, что в Нижнекамске, как и по всему Татарстану, никто не умирает от коронавируса. А вот при получении тела из специального коронавирусного модуля (сделан отдельный морг) кроме меня были еще два человека, и это в один день!» — написал автор поста.

В Минздраве Татарстана принесли соболезнования утрате мужчины и отметили, что единственный способ обезопасить себя на данном этапе — пройти вакцинацию.



«К сожалению, болезнь очень коварна и непредсказуема, особенно для пожилых. Осложнения могут развиваться за считанные дни. Единственный способ обезопасить себя на данном этапе — пройти вакцинацию», — ответили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

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Ольга Плешкова