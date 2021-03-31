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Минниханов обратится в Госдуму с просьбой расширить возможности маткапитала

12:37, 31.03.2021
Минниханов обратится в Госдуму с просьбой расширить возможности маткапитала
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов намерен обратиться в Госдуму с предложением расширить возможности использования маткапитала. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями.

Минниханов предлагает разрешить родителям оплачивать услуги индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием, маткапиталом, передает RT-online.ru

О проблеме президенту рассказала общественный представитель бизнес-омбудсмена РТ в Бугульминском районе Диана Миндубаева. В Бугульминском районе мать хотела бы обратиться к ИП с просьбой научить ребенка читать и расплатиться частью маткапитала. Однако по закону она может обратиться только к юрлицу.

Ранее правительство РФ упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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