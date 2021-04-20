Социологи заявили о высоком уровне тревожности среди россиян

Социологи заявили о росте тревожности россиян из-за действий полиции и судов на протестных акциях, ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, а также рисками третьей волны коронавируса. «Национальный индекс тревожностей», подготовила Компания развития общественных связей (КРОС)

По данным исследователей, в январе — марте в соцсетях негативно высказывались как в адрес силовиков, так и протестующих. В рейтинге главных страхов россиян оказались рост цен на продукты питания, протесты и влияние государства на социальные сети. В десятку также вошли угроза войны из-за обострения российско-американских отношений и вооруженного конфликта на Донбассе, продолжение пандемии коронавируса, паводок и «нашествие волков» в малые населенные пункты, сообщает «Коммерсантъ».

На первое место по уровню страха вышла боязнь перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста. Данную тему обсуждали в соцсетях почти в 8 раз активней, чем в прессе.

Напомним, что в конце января в Татарстане прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, 31 января в митинге приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по митингу. В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков.



Ольга Плешкова