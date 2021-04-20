Эксперты допустили повышение ключевой ставки до 5%

В эту пятницу, 23 апреля, Банк России рассмотрит вопрос об изменении ключевой ставки, и как пишет РБК со ссылкой на мнение экспертов, скорее всего, регулятор ее повысит ее на 0,25 или 0,5 п.п.

— Вероятность повышения ставки на 0,25 или 0,5 п.п. сейчас, я думаю, 50/50, — сообщил управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, тут дело в тактике: или сразу повысить на 0,5 п.п и сделать перерыв или же увеличивать ставку шагами в 0,25 п.п.

По мнению экономистов, на решение ЦБ могут повлиять санкции США, запрещающие инвестиции в первичные размещения облигаций федерального займа, и возможный рост бюджетных расходов после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, 19 марта совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. Это первое повышение за два с лишним года — последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в декабре 2018-го — также на 0,25%, до 7,75%. С начала 2020 года ЦБ четыре раза подряд понижал ключевую ставку, установив в июле исторический минимум в 4,25% годовых, который сохранялся до этого дня.

