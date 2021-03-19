ЦБ повысил ключевую ставку впервые с 2018 года и не исключил дальнейшего ее роста

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Возврат к нейтральной политике

Совет директоров Банка России сегодня повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. Это первое повышение за два с лишним года — последний раз ЦБ повышал ключевую ставку в декабре 2018-го — также на 0,25%, до 7,75%. С начала 2020 года ЦБ четыре раза подряд понижал ключевую ставку, установив в июле исторический минимум в 4,25% годовых, который сохранялся до этого дня.

В обоснование повышения ЦБ заявил, что темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. Баланс рисков сместился в сторону инфляции, констатировал регулятор, а быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление «формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике», говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор отметил, что инфляция в стране продолжает расти — при цели в 4%, по оценкам на 15 марта, она составила 5,8%. Однако ЦБ ожидает, что с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция должна вернуться к целевым 4% в первой половине 2022 года. И закрепиться на этом уровне. При этом еще в феврале ЦБ давал гораздо более оптимистичный прогноз — регулятор ожидал, что уже в 2021 году инфляция в России будет находиться в диапазоне 3,7—4,2%, пик инфляции ожидался в феврале-марте. Сегодня на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что, согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет снижаться.

— Спрос был дезинфляционным в 2020 году, сейчас он стал проинфляционным. Эпидемиологическая ситуация улучшается, ограничения снимаются, люди делают покупки, которые ранее откладывали: покупают бытовую технику, товары для ремонта, тратят на развлечения и поездки. К тому же средства, которые ранее [до эпидемических запретов] тратились на внешний туризм, расходуются сегодня также внутри страны. Спрос уверенно восстанавливается, а на восстановление предложения требуется больше времени. Цепочку поставок не просто восстановить, предприятиям нужно время для подстраивания к повышенному спросу на товары. Сектор внутреннего туризма — яркий пример: все произошло быстро и неожиданно, туристическая инфраструктура была не готова, — объяснила журналистам Эльвира Набиуллина.

Курс рубля к доллару вырос на 13 копеек в качестве первоначальной реакции на повышение ставки.

Повышение стало неожиданностью: его ждали не раньше чем в апреле

Повышение ключевой ставки явно стало неожиданностью для экспертов. Консенсус-прогнозы многих изданий на этой неделе говорили о том, что ставку сохранят на текущем уровне: в пользу этого высказывались, к примеру, 37 из 40 опрошенных Bloomberg аналитиков. Аналогичный консенсус-прогноз публиковали «Известия», опрошенные РБК аналитики также высказывались в пользу варианта с сохранением ставки.

В «Эксперт РА» объяснили, что «ЦБ нужно больше времени, чтобы адекватно оценить текущую ситуацию с инфляцией», схожее заявление делал экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Эксперты полагали, что ставку начнут повышать не ранее чем в апреле.

При этом в заявлении говорится, что ЦБ «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Ближайшее заседание совета директоров регулятора намечено на 23 апреля. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью 12 марта также говорила о переходе к «нейтральной ставке», то есть в районе 5—6%.

О дальнейших повышениях ранее предупреждал тот же Bloomberg — со ссылкой на источники писал, что российский Центробанк может поднять до конца года ключевую ставку до 5,5% или даже 6% в условиях всплеска инфляции и госрасходов.

Российские деловые СМИ также традиционно обращают внимание на то, с какой брошью на одежде Эльвира Набиуллина появляется на публике. На этот раз брошь была в форме ястреба — в ней СМИ разглядели сигнал к дальнейшему повышению ставок.

Александр Артемьев