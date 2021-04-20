СМИ: посол США в России отказался покидать Москву

Фото: US State Department

Посол США в России Джон Салливан отказался покидать Москву вопреки рекомендациям МИД: как сообщил глава министерства Сергей Лавров, Салливану рекомендовали «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации».



Этот совет объясняется тем, что для анализа ситуаций послам следует находиться в своих столицах, сообщает «РИА Новости».

Напомним, США ввели против России новые ограничения, которые коснулись 32 человек и организаций и выслали десять дипломатов России. Москва сообщила о «зеркальном ответе» и о высылке десяти дипломатов США.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсуждали подготовку встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена.

Маргарита Головатенко