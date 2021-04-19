Патрушев и Салливан провели переговоры по нацбезопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан обсудили подготовку встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает RT.

Также Патрушев отметил, что США не должны вмешивается во внутренние дела России.

«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», — заявил он.

Кроме того, была отмечена возможность продолжения диалога «в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном».

Ранее президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого предложил провести встречу на высшем уровне в третьей стране.

Алексей Нечаев