Новости общества

06:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые назвали возраст старения человека

02:29, 20.04.2021
Ученые назвали возраст старения человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученые из Стэнфордского университета в США назвали три возрастных точки, когда тело человека действительно меняется. Они поставили под сомнение версию о ежедневном старении. Об этом сообщает РИА Новости.

Была проанализирована плазма крови крови 4 263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Значительные изменения на белковом уровне были выявили у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Пока неизвестно, именно белки или состав крови влияют на старение, при этом опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.

Ранее сообщалось, что в рационе пожилого человека должно быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем