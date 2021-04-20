Ученые назвали возраст старения человека

Ученые из Стэнфордского университета в США назвали три возрастных точки, когда тело человека действительно меняется. Они поставили под сомнение версию о ежедневном старении. Об этом сообщает РИА Новости.

Была проанализирована плазма крови крови 4 263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. Значительные изменения на белковом уровне были выявили у добровольцев в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Пока неизвестно, именно белки или состав крови влияют на старение, при этом опыты на мышах показали, что переливание крови от молодых особей положительно сказывается на более старых.

Ранее сообщалось, что в рационе пожилого человека должно быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка.

Алексей Нечаев