Врач: питание для пожилого человека — одна из ключевых тем

В рационе пожилого человека должно быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D и белка. Об этом сообщила «РИА Новости» главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Она отметила, что с точки зрения здоровья питание для пожилого человека — одна из ключевых тем.

«Акцент мы делаем на достаточном количестве белка в рационе — норма 1—1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно», — отметила специалист.

Она заявила, что в семье, где живет пожилой человек, вопрос питания должен быть в центре внимания — важно понимать, что и в каких количествах ест человек.

Ранее сообщалось, что россияне в среднем тратят 8,5 тыс. рублей на материальную помощь своим родителям.

Алексей Нечаев