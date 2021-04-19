В Нижегородской области в жилом доме взорвался газ

В Нижегородской области в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района в жилом доме взорвался газ. Инцидент произошел по адресу: улица Новоселова, 15, в трехэтажном кирпичном доме 2015 года постройки. Об этом сообщает РИА Новости.

Пострадали три человека. Также сообщается, что под завалом может находиться ребенок.

После взрыва обрушилось четыре квартиры на втором и третьем этажах. Причиной аварии могла стать утечка газа из-за неисправности оборудования на третьем этаже.

Напомним, 29 марта в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме в Зеленодольске прогремел взрыв газа. В результате инцидента пострадали пять человек, двое погибли. По версии следствия, взрыв мог устроить живший в доме пенсионер, которого тем вечером хотели госпитализировать в психдиспансер. Все подробности — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев