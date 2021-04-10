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Над Тихим океаном истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик

08:56, 10.04.2021
Над Тихим океаном истребитель МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик
Фото: wikipedia.org

Из-за приближающегося к границам России стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над нейтральными водами Тихого океана был поднят в воздух российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что российский экипаж сопроводил американский самолет. Иностранное воздушное судно развернулось, а российский истребитель вернулся на базу.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России разработают истребитель-перехватчик нового поколения под условным обозначением МиГ-41. На данный момент он находится на стадии опытно-конструкторских работ.

Алексей Нечаев
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