Стаю бродячих собак обнаружили в Авиастроительном районе Казани

Пользователем социальной сети был опубликован пост с видео, на котором по двору бегает стая бродячих собак. Сообщается, что животные были замечены в Авиастроительном районе Казани на улице Камышенской.

Пост быстро стал интересен людям — мнения комментаторов разделились.

«Частенько прохожу мимо своры собак — ни разу не нападали. Зависит наверно от самоощущения, они страх чувствуют и могут напасть. Но, конечно, это не панацея — не всегда понятно, что у них на уме», — один из комментариев.

«Люди выбрасывают собак на улицу, собаки плодятся, мест в питомниках нет, эти же люди убивают этих собак, замкнутый круг, а кто виноват, нет не бедные собаки, а люди», — делится впечатлениями от видео другой пользователь.

«Нашествие какое-то. Честно говоря, я бы не рискнула пройти мимо них», — переживает человек.

Ранее в Казани свора собак напала на ребенка, его спас прохожий. Видео произошедшего появилось в соцсети.

Алексей Нечаев