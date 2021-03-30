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Соцсети: в Казани свора собак напала на ребенка

09:50, 30.03.2021 2
Соцсети: в Казани свора собак напала на ребенка
Фото: кадр видео

В Казани свора собак напала на ребенка, его спас прохожий. Видео произошедшего появилось в соцсети.

Случай произошел во дворе домов по улицам Тунакова и Фурманова в Московском районе Казани. На кадрах видно, что ребенок спасается от животных, но те догоняют его, и он падает. Сразу три пса набросились на него.

Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если бы рядом не проходил мужчина, который отогнал собак. Ребенок смог встать и убежать.

Ранее Чистопольская городская прокуратура потребовала от местных властей решить проблему с бездомными собаками, нападающими на людей. С 1 января 2020 года по 12 января 2021 года в местную ЦРБ обратились 272 человека, в числе которых 91 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет. А в Казани мужчина спас ребенка от нападения стаи бездомных собак. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:06
    Необходимо отстреливать бездомных собак. А если активисты в защиту животных скажут что это не гуманно. То посмотрите что творится когда бездомных собак начали просто стерилизовать. От этого проблема не решается а нарастает как снежный ком
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  • Анонимно 11:15
    Может начнем и пьяных прохожих отстреливать, и агрессивных подростков? А, если пьяный за рулем, то расстрел на месте.
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