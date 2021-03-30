Соцсети: в Казани свора собак напала на ребенка

Фото: кадр видео

В Казани свора собак напала на ребенка, его спас прохожий. Видео произошедшего появилось в соцсети.

Случай произошел во дворе домов по улицам Тунакова и Фурманова в Московском районе Казани. На кадрах видно, что ребенок спасается от животных, но те догоняют его, и он падает. Сразу три пса набросились на него.

Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если бы рядом не проходил мужчина, который отогнал собак. Ребенок смог встать и убежать.

Ранее Чистопольская городская прокуратура потребовала от местных властей решить проблему с бездомными собаками, нападающими на людей. С 1 января 2020 года по 12 января 2021 года в местную ЦРБ обратились 272 человека, в числе которых 91 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет. А в Казани мужчина спас ребенка от нападения стаи бездомных собак. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Ольга Плешкова