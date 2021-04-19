В России на 25% выросла стоимость картофеля в марте

Фото: Алексей Нечаев

В России на четверть выросла средняя цена на картофель в марте 2021 года. Исследование провел оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 28 млрд кассовых чеков.

«Средняя цена на картофель в марте 2021 года составила 49 рублей за кг. Средняя цена выросла на 25%, продажи выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В сравнении с январем 2021 года продажи в марте 2021 года выросли на 24%, средняя цена выросла на 7%», — отмечается в исследовании.

Также на 24% в марте подорожала морковь — ее средняя стоимость составила 63 рубля за кг. На 29% выросла цена на свеклу — купить 1 кг овоща можно за 56 рублей. Кроме того, томаты подорожали на 5%, огурцы на 3%, а перец на 16%.

Ранее специалисты ОФД «Такском» подсчитали, как изменилась в цене пятилитровая кастрюля борща по стандартному рецепту в России Также были опубликованы цены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.

В России средняя цена за кастрюлю борща в марте 2021 года составила 220 рублей 63 копейки — она выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Казани приготовить суп можно за 226 рублей 23 копейки, а в Санкт-Петербурге придется потратить 223 рубля 39 копеек.



Алексей Нечаев