В парках и скверах Казани 24 и 25 апреля пройдут городские субботники

В парках и скверах Казани 24 и 25 апреля пройдут городские субботники — принять участие могут все желающие, сообщили в пресс-службе города.

В парке им. Урицкого, в парке культуры и отдыха им. Горького, на пляжах озер Комсомольское, Лебяжье, в парках «Комсомолец», «Крылья Советов», «Сосновая роща» и в Горкинско-Ометьевском лесу проведут уборку 24-го числа, в субботу.

В парке «Крылья Советов» уборка начнется в 9.00, а в остальных общественных пространствах — в 11.00.

В формате плоггинга, когда бег трусцой сочетается со сбором мусора, субботник пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу. Для участие нужна предварительная регистрация.

На уборку территории парка «Черное озеро» 25 апреля выйдут сотрудники «Дирекции парков и скверов Казани». Начало запланировано на 10.00, принять участие могут все желающие.

На субботниках обеспечат перчатками, пакетами для мусора и граблями.

Ранее сообщалось, что в Кировском и Московском районах Казани обеспокоены состоянием водоема в парке Урицкого и всех приглашают на субботник.



Алексей Нечаев