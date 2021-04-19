В Казани в администрации района обеспокоены состоянием водоема в парке Урицкого

Фото: Максим Платонов

В Кировском и Московском районах Казани обеспокоены состоянием водоема в парке Урицкого. Об этом сообщила администрация в своем аккаунте в социальной сети.

Отмечается, о проблеме было оповещено Минэкологии РТ. В пресс-службе министерства «Реальному времени» сообщили, что озеро находится на балансе исполкома и именно они должны следить за санитарно-экологическим состоянием своих территорий.

Также казанцев пригласили на субботник 24 апреля.

фото: скриншот

Ранее в Лаишевском районе РТ стартовала весенняя уборка леса.

