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В Казани в администрации района обеспокоены состоянием водоема в парке Урицкого

18:31, 19.04.2021 2
В Казани в администрации района обеспокоены состоянием водоема в парке Урицкого
Фото: Максим Платонов

В Кировском и Московском районах Казани обеспокоены состоянием водоема в парке Урицкого. Об этом сообщила администрация в своем аккаунте в социальной сети.

Отмечается, о проблеме было оповещено Минэкологии РТ. В пресс-службе министерства «Реальному времени» сообщили, что озеро находится на балансе исполкома и именно они должны следить за санитарно-экологическим состоянием своих территорий.

Также казанцев пригласили на субботник 24 апреля.

фото: скриншот

Ранее в Лаишевском районе РТ стартовала весенняя уборка леса.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    да вроде нормальное состояние водоёма
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  • Анонимно 19 апр
    Дворники всю зиму сваливали в озеро всю грязь вместе со снегом. делал замечания но всё бесполезно. сейчас вся рыба дохлая.
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