В Казани 44-летнего мужчину ранили ножом из-за конфликта в подъезде

В Казани задержали 23-летнего ранее судимого парня, который ранил ножом незнакомого человека. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Случай произошел в подъезде дома по улице Космонавтов. Как рассказала сотрудникам Росгвардии жена потерпевшего, они с семьей находились в гостях. Когда семья вышла из подъезда, к ним подошел незнакомый молодой человек и вступил в перепалку с мужем. Их пытались разнять очевидцы, однако в какой-то момент молодой человек вытащил нож и нанес оппоненту несколько ударов в спину, после чего убежал.

Фото: Росгвардия РТ

Похожего парня в порванной куртке и ссадинами на лице задержали на соседней улице. Им оказался в прошлом судимый за грабеж житель Казани 1997 года рождения. В преступлении он сознался.

Потерпевший 44-летний мужчина госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что Татарстан стал лидером среди регионов России по числу убийств в январе.

Ольга Плешкова