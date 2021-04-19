Дети-хоккеисты в Татарстане устроили массовую драку на льду из-за счета 6:0

Фото: кадр видео

Девятилетние хоккеисты из Мамадыша подрались со своими соперниками из Глазова прямо на льду. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

Встреча проходила в Мамадыше в рамках турнира по хоккею среди мальчиков 2012 года рождения. Хоккеисты из команд «Олимп» из Мамадыша и «Прогресс» из Глазова сцепились во время третьего периода матча, когда счет составил 0:6 в пользу команды «Прогресс». На кадрах видно, что поначалу потасовка произошла между двумя игроками, но очень скоро драка переросла в массовую. Разнимать юных хоккеистов пришлось судьям.

До конца периода между соперниками произошло еще несколько стычек.

Ранее во время второго контрольного поединка между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком» состоялась первая драка сезона в КХЛ. В первом периоде на льду в бою сошлись нападающий казанцев Михаил Фисенко и защитник нижнекамцев Роман Граборенко.

Ольга Плешкова