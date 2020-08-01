Фисенко и Граборенко подрались во время матча «Ак Барса» и «Нефтехимика»

Во время второго контрольного поединка между казанским «Ак Барсом» и нижнекамским «Нефтехимиком» состоялась первая драка сезона в КХЛ. В первом периоде на льду в бою сошлись нападающий казанцев Михаил Фисенко и защитник нижнекамцев Роман Граборенко.

Видео драки можно посмотреть здесь.

На данный момент на табло счет 1:0 — ведут казанцы. Как и днем ранее отметился Станислав Галиев.